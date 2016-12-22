В Шымкенте мужчина совершил самоподжог

22 декабря 2016 года примерно в 14:30 в центр оперативного управления ДВД области поступило сообщение от дежурного УССО по ЮКО о том, что по проспекту Тауке хана в Шымкенте неизвестный мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем поджога, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Енбекшинского ОП УВД Шымкента. Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался местный житель, предприниматель, 1970 года рождения.

По предварительным данным мужчина получил около 40% ожогов поверхноcти тела, он находится в больнице.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Начато досудебное расследование.

В ходе выяснения обстоятельств происшедшего установлено, что гр-н А., пытавшийся свести счеты с жизнью, является обвиняемым лицом. 15 мая текущего года следователи ДВД ЮКО возбудили в отношении него уголовное дело по ст.190 УК РК «Мошенничество» по заявлению гр-на Д.

Следственное управление ДВД ЮКО провели ряд комплексных следственных мероприятий, в результате которого была полностью доказана вина обвиняемого лица. 9 ноября 2016 года уголовное дело с обвинительным актом следователи направили в прокуратуру Аль-Фарабийского района для проверки законности.

В свою очередь прокуратура района 18 ноября 2016 года дело для рассмотрения направили в суд.