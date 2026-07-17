Избран новый председатель шымкентского городского маслихата

В ходе внеочередной сессии были рассмотрены кадровые вопросы. Вначале депутаты утвердили новый состав городской антитеррористической комиссии. Затем председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов был освобожден от должности по собственному заявлению в связи с регистрацией кандидатом в Национальный курултай от партии «ӘDILET».

Кроме того, досрочно прекращены депутатские полномочия депутатов Наимбековой и Аширбаева в связи с их выходом из политических партий, по спискам которых они были избраны. После этого депутаты приступили к выдвижению кандидатов на должность нового председателя.



Альбина Елшиева, депутат шымкентского городского маслихата: «Уважаемые депутаты, какие будут предложения по кандидатуре на должность председателя шымкентского городского маслихата? Слово предоставляется Талгату Балтабаеву».



Талгат Балтабаев, депутат шымкентского городского маслихата: «Перед сессией мы обсудили этот вопрос с коллегами и пришли к единому мнению. Предлагаем на должность председателя шымкентского городского маслихата Мурата Жолдыкожаева — профессионала своего дела, человека, который всегда отстаивает интересы жителей».



После избрания Мурат Жолдыкожаев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что готов к конструктивной совместной работе со всем депутатским корпусом.



Мурат Жолдыкожаев, председатель шымкентского городского маслихата: «Сегодня коллеги оказали мне доверие и поддержали мою кандидатуру. Впереди важная политическая кампания. Уверен, что мы будем работать сообща на благо города и его жителей. Благодарю всех за поддержку».



Бывший председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов, зарегистрированный кандидатом в Национальный курултай от партии «ӘDILET», поблагодарил коллег и акима города за совместную работу, отметив, что, несмотря на смену должности, намерен и дальше работать на благо Шымкента.



Бахадыр Нарымбетов, экс-председатель шымкентского городского маслихата: «Мне нелегко с вами прощаться. Шесть лет мы работали плечом к плечу. Благодаря слаженной работе с акиматом нам удалось добиться значительных результатов. Всё это стало возможным благодаря единству и общей цели — улучшению жизни горожан, развитию экономики и процветанию нашего города».



Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поблагодарил Бахадыра Нарымбетова за вклад в развитие города, а новому председателю Мурату Жолдыкожаеву пожелал успехов в ответственной работе. В завершение церемонии аким вручил Бахадыру Нарымбетову и Айжан Наимбековой благодарственные письма и надел на них традиционные чапаны.



По мнению депутатов, кадровые изменения придадут новый импульс взаимодействию представительной и исполнительной власти, а также реализации инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей Шымкента.

Участники сессии подчеркнули, что в период предстоящей политической кампании маслихат и акимат продолжат работать в тесном взаимодействии на благо развития города.