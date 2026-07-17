Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Жетысайском районе прокуратура защитила права более 3,7 тысяч работников образования

В Жетысайском районе прокуратура защитила права более 3,7 тысяч работников образования

-
Редактор Юлия Машковская
-
9
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Вопросы защиты конституционных прав граждан находятся в особом внимании прокуратуры Жетысайского района.

В ходе надзорной деятельности установлены нарушения прав работников организаций образования.

В частности, отделом образования района не осуществлялись своевременные обязательные пенсионные взносы в отношении 3766 работников 41 организации образования.

В результате обязательные пенсионные взносы в размере 33,8 млн тенге не были перечислены, что привело к нарушению конституционных прав граждан.

По акту прокурорского надзора выявленные нарушения полностью устранены, обязательные пенсионные взносы выплачены в полном объеме.

Таким образом, конституционные права 3766 работников восстановлены.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.