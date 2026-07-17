В Жетысайском районе прокуратура защитила права более 3,7 тысяч работников образования

Вопросы защиты конституционных прав граждан находятся в особом внимании прокуратуры Жетысайского района.
В ходе надзорной деятельности установлены нарушения прав работников организаций образования.
В частности, отделом образования района не осуществлялись своевременные обязательные пенсионные взносы в отношении 3766 работников 41 организации образования.
В результате обязательные пенсионные взносы в размере 33,8 млн тенге не были перечислены, что привело к нарушению конституционных прав граждан.
По акту прокурорского надзора выявленные нарушения полностью устранены, обязательные пенсионные взносы выплачены в полном объеме.
Таким образом, конституционные права 3766 работников восстановлены.