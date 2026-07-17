Энергетики подорожали на 20%: в Туркестанской области цены растут в разы быстрее, чем в Шымкенте

По данным портала Energyprom.kz по итогам июня 2026 года энергетические напитки в Казахстане продемонстрировали наиболее высокий рост цен — на 19,6% в годовом выражении. Инфляционный тренд затронул и другие категории: минеральная вода подорожала на 17,7%, газированные напитки — на 16,3%, питьевая вода — на 15%.

Причины дисбаланса несмотря на рост внутреннего производства на 18,9% (1,7 млрд литров за пять месяцев), предложение не успевает за спросом. Реализация продукции на внутреннем рынке выросла на 24,7%, что вынудило поставщиков увеличить долю импорта с 9,7% до 11,2%. Рост импорта и высокий потребительский спрос стали ключевыми драйверами удорожания.

Региональный разрез: контраст цен в Шымкенте и Туркестанской области данные по инфляции выявляют существенный разрыв между соседними регионами:

Шымкент: Город продемонстрировал минимальный рост цен по республике. Стоимость воды увеличилась на 11,6%, прохладительных напитков — на 5,5%, прочих безалкогольных напитков — на 5,8%. Стабильность цен в мегаполисе обусловлена развитой логистической инфраструктурой и высоким уровнем внутренней конкуренции.

Туркестанская область: Регион вошел в число лидеров по темпам роста цен. Минеральная вода здесь подорожала на 26,5%, прохладительные напитки — на 21,5%, прочие безалкогольные напитки — на 24,7%.

Значительная разница в показателях между Шымкентом и областью объясняется логистическими издержками при распределении продукции в районах, что напрямую отражается на конечной стоимости для потребителя. В условиях опережающего спроса логистическая цепочка становится определяющим фактором ценообразования.