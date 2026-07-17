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Сладкая профилактика: зачем полицейские угостили детей мороженым?

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Анастасия Новикова
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Летняя жара, мороженое и полезный урок. В Туркестанской области полицейские решили напомнить детям о безопасности необычным способом — вместо привычных лекций они раздали ребятам любимое лакомство. Но мороженое оказалось не просто угощением.

На каждой упаковке разместили яркие наклейки с простыми и понятными правилами: как безопасно переходить дорогу, вести себя у воды, не доверять незнакомцам и что делать в экстренной ситуации. Во время акции сотрудники полиции пообщались с детьми, ответили на их вопросы и еще раз напомнили, как сделать летние каникулы безопасными.

Такой необычный формат, уверены организаторы, поможет детям лучше запомнить важные правила. А для самих ребят этот день стал не только вкусным, но и полезным — ведь иногда самые серьезные уроки легче всего усваиваются за порцией любимого мороженого.

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