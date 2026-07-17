Античное стекло и ритуальные артефакты нашли в Туркестанской области

Фрагмент античного стекла, ритуальная керамическая чаша с остатками сгоревшей органики как свидетельство культа огня, уникальная керамика и следы древнего земледелия — такие находки сделали археологи во время нового сезона раскопок в Сайрам-Угамском национальном парке.

Исследования на памятнике Ушбастобе периода государства Кангюй, датируемом II веком до нашей эры — IV веком нашей эры, продолжают специалисты Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова при участии сотрудников государственного музея-заповедника «Ордабасы» и организационной поддержке фирмы «Спектр».

В самом сердце замкнутой горной долины археологи продолжают исследовать древний город, который с каждым сезоном раскрывает все новые страницы своей истории. В этом году специалисты сделали сразу несколько значимых открытий. Им удалось обнаружить и открыть центральную часть каменной архитектуры — широкий коридор, разделяющий цитадель на две части. К нему примыкают помещения, сложенные из каменных стен.

Именно здесь археологи нашли большое количество артефактов: фрагменты керамики, изделия из камня и кости, а также другие предметы материальной культуры. Среди находок — жернова, зернотерки и другие орудия, свидетельствующие о развитом земледелии жителей этого древнего городища Ушбастобе.

«Это великолепная керамика различного функционального назначения: кухонная, хозяйственно-бытовая, столовая и ритуальная, которая представлена масштабными развалами битой посуды – крупных сосудов для хранения зерна хумов, водоносных кувшинов, столовых кувшинов и горшков, кружек. Помимо этого, были обнаружены, например, предметы быта, такие как мочео-тводное устройство для младенца, шумек-сумак, который прослеживается в этнографии современных казахов. Наконец, впервые за почти 20 лет был найден фрагмент стекла. Это явно античное стекло, которое посредством миграции сарматов оказалось у нас в Южном Казахстане», — Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова.

Уникальной находкой стали тамгаобразные знаки на керамической посуде, а также ритуальные предметы связанные с культом огня.

«В моей руке каменная чаша с останками органического вещества, это могло быть использовано в ритуальных целях, связанных с культом огня», — Гульмира Стамкулова, археолог.

В полевых исследованиях вместе с опытными археологами приняли участие и студенты. Они помогают очищать, сортировать и готовить найденные артефакты к дальнейшему изучению.

«Мы вам продемонстрируем процесс первичной обработки керамики: Это её отмытие от первой грязи, затем она замачиваться в специальном растворе и освобождается от солей», — Максим Утробин, студент.

Археологические артефакты говорят также о том, что жители древнего города занимались не только земледелием и скотоводством, но и добычей железной руды с последующей выплавкой металла. Готовую продукцию поставляли в соседние регионы. Все это свидетельствует о высоком уровне развития государства Кангюй.

«Сам по себе факт обнаружения масштабной каменной архитектуры, высокий уровень материальной культуры, керамическое производство, подчеркивают высокий статус государства Кангюй в истории древнего Казахстана. Если это ассоциировать еще и с письменностью, которая была найдена на памятниках государства Кангюй, то перед нами полноценная цивилизация с элементами городской культуры, высоким уровнем материальной и духовной культуры Южного Казахстана», — Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова.

Археологи признаются: этот памятник способен удивлять еще долгие годы. В профессиональной среде существует правило, древние объекты можно исследовать столько времени, сколько они существовали. И этот уникальный город Ушбастобе в горной долине, скрывающий под землей сотни историй, может стать объектом раскопок на десятилетия.