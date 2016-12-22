В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в самоуправстве

В Шымкенте полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых в самоуправстве, сообщает ДВД ЮКО.

22 декабря 2016 года в Абайский ОП УВД Шымкента поступило сообщение от местной жительницы о том, что около девяти часов утра на улице к ее 18-летнему сыну подошли неизвестные лица и силой отобрали сотовый телефон.

Спустя полчаса в ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые инспекторы полиции МПС Абайского ОП по «горячим следам» задержали двух подозреваемых, жителей областного центра. В качестве вещественного доказательства изъят сотовый телефон.

Для установления всех обстоятельств происшедшего задержанных молодых людей доставили в Абайский ОП. В ходе проверки установлено, что поводом к самоуправству послужило то, что потерпевший, якобы, взял сотовый телефон у одного из задержанных для ремонта, но долгое время не возвращал его владельцу.

Проводится досудебное расследование.