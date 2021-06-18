В Мактаральский РОП обратилась молодая девушка, ставшая жертвой уличного грабителя.

Со слов потерпевшей, поздно ночью на одной из улиц п. Атакент к ней подошел неизвестный и попытался выхватить из рук телефон стоимостью 80 тысяч тенге. На место происшествия сразу же направились сотрудники следственно-оперативной группы.

В поисках скрывшегося грабителя полицейские провели подворный обход и опросили возможных очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя.

Как выяснилось, потерпевшую к себе на работу пригласила накануне ее знакомая. В это время грабитель увидел одиноко идущую ночью девушку, напал и попытался силой отобрать сотовый телефон. Однако мужчина заметил приближающуюся группу людей и поспешил скрыться с места преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК “Грабеж“. Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.