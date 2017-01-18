Аким города поручил своей команде решить вопрос с долгом шымкентцев за тепло

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов сегодня собрал своих заместителей и акимов районов города, в связи с нависшей угрозой отключения «ТеплоЭнергоЦентра-3» от газоснабжения из-за образовавшихся миллиардных долгов.

«Так как, в связи с образовавшейся задолженностью ТЭЦ-3 перед АО «КазТрансГаз Аймак» существует опасность отключения газоснабжения котельных, я поручаю вам сделать поквартирный обход и провести разъяснительные работы с народом. Потребители должны выплатить долги за потребленное тепло, в противном случае «КазТрансГаз», возможно, отключит поставку газа, а это приведет к отключению теплоснабжения города. Нужно объяснить нашим жителям, что дальше затягивать этот вопрос уже невозможно. Мы должны всё это донести до народа!» — дал поручение Габидулла Абдрахимов.