Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов сегодня собрал своих заместителей и акимов районов города, в связи с нависшей угрозой отключения «ТеплоЭнергоЦентра-3» от газоснабжения из-за образовавшихся миллиардных долгов.
«Так как, в связи с образовавшейся задолженностью ТЭЦ-3 перед АО «КазТрансГаз Аймак» существует опасность отключения газоснабжения котельных, я поручаю вам сделать поквартирный обход и провести разъяснительные работы с народом. Потребители должны выплатить долги за потребленное тепло, в противном случае «КазТрансГаз», возможно, отключит поставку газа, а это приведет к отключению теплоснабжения города. Нужно объяснить нашим жителям, что дальше затягивать этот вопрос уже невозможно. Мы должны всё это донести до народа!» — дал поручение Габидулла Абдрахимов.
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2 Комментариев Включено "Аким города поручил своей команде решить вопрос с долгом шымкентцев за тепло"
Бейсенбек Жанбосынов лжёт и не краснеет!!! Народ здесь не причём. Пускай проверит себя на полиграфе, а самый честный, это те, кто «получает» и исправно платит за тепло. А то, что тепловики каждый год поднимают тариф на тепло и собираются делать поквартальный обход, этим они себе не помогут. Люди уже стали не платёжоспособные и злые от этих тарифов, и вряд-ли уже они поверят очередной болтовне этих тепловиков.
Простой народ итак платит за себя и «за того дядю» (за живущих в элитных домах — это уже с повышенными тарифами), так теперь насильно будут этот народ толкать в яму. Беспредельщики просто эти тепловики-монополисты.