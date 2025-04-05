На улице жара, а в квартирах — как в сауне

Шымкент греет солнце, но батареи всё ещё кипят. Горожане недоумевают: зачем обогрев, когда за окном весна?

Комментарии горожан:

— Как всегда, лишь бы поиздеваться над людьми, на улице +20, в квартире +30, до батарей не дотронешься, горячие, а тариф какой будет, как в январе или как в марте?

— В Шымкенте 28 градусов жары, а отопление работает как зимой. Куда смотрит аким? Люди дома задыхаются. позор!

— Зачем сейчас отопление, на улице жара, дышать нечем!

Впрочем, есть и сторонники известного выражения «жар костей не ломит».

— По утрам еще холодно, нас дети, пусть лучше греет.

— Отопление нужно, не выключайте.

Точку в этом вопросе ставит отдел теплоснабжения.

Главный специалист отдела Управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента Ерболат Мамырхан объясняет: сроки продиктованы погодой и обращениями самих шымкентцев.

Ерболат Мамырхан: «По нормативу отопительный сезон длится 136 дней — с 6 ноября по 22 марта. В прошлом году, из-за резкого похолодания, подачу отопления продлили до 15 апреля. Но в этом году тепло отключат раньше — 7 апреля».

Удовлетворит ли эта дата всех — вопрос открытый, равно, как поиски баланса между комфортом и экономией.