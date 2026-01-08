Габидулла Абдрахимов замечен на стратегическом объекте Самрук-Қазыны

Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов после почти пяти лет тишины, был замечен на рабочем совещании, посвящённом ходу строительства парогазовой электростанции мощностью 1 000 МВт в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Фото- и видеоматериалы с места события опубликованы в аккаунте @ccgt_turkistan в социальных сетях. Это рабочая страница ТОО «ПГУ Туркестан» — дочерней организации АО «Самрук-Қазына». В подписи к публикациям сообщается, что заместитель председателя правления по операционной деятельности АО «Самрук-Казына Констракшн» Габидулла Абдрахимов в составе руководства компании совершил рабочий визит на объект и ознакомился с темпами реализации стратегического проекта. При этом на официальном сайте компании на данный момент отсутствует информация о его новом назначении.

Отметим, что с 2022 года председателем правления АО «Самрук-Қазына Констракшн» является бывший заместитель акима Шымкента 60-летний Маулен Айманбетов. Согласно информации, размещённой на официальном сайте фонда, у председателя правления два заместителя: первый заместитель — Габит Малгаздаров, а также Болат Мукушев, курирующий экономику и финансы.