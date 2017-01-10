ЦОНы Шымкента переведены на 12-часовой график работы

От
Елена Бояршинова
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Внимание, важная информация!
Спешим сообщить, что на график работы с 08:00 утра до 20:00 также переведены центры обслуживания населения Шымкента, с расположенными в нем отделами миграционной полиции.

Список ЦОНов, работающих с восьми утра:
1. Отдел №1 — ул. Мадели Кожа, 1-г;
2. Отдел №3 — ул. Джангельдина, 13-а;
3. Отдел №4 — мкр. Восток, 116/1 (мкр. «Куншигис»);
4. Отдел №5 — мкр. Нурсат, 24/1;
5. Отдел №6 — жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата, б/н.

На все вопросы читателей нашего сайта Otyrar.KZ и газеты РАБАТ, касающиеся регистрации, ответят специалисты. Стартовал совместный проект информационного портала и газеты РАБАТ «Прямая связь в новом формате». Все вопросы можно задать на сайте  — ответы будут опубликованы в РАБАТе (с дальнейшей публикацией на Otyrar.KZ).

«Прямая связь» призвана разъяснить каждому жителю Шымкента его проблему (если, конечно, он с ней столкнулся). На сегодняшний день необходимость пройти регистрацию встала настолько остро, что волна ажиотажа захлестнула ЦОНы. А может быть, именно вам не нужно временно регистрироваться?

«Вступившим в действие 7 января текущего года законом по вопросам противодействия экстремизму и терроризму введен ряд мер по усилению контроля внутренней миграции в стране. Здесь хотелось бы доложить, что ранее законодательством была предусмотрена обязанность наших граждан зарегистрироваться по месту постоянного жительства. Это закреплено статьей 51 закона о миграции населения 2011 года. Но не была установлена ответственность владельцев квартир за регистрацию проживающих в них граждан. Поэтому установлена законодательная обязанность и ответственность собственников жилья по регистрации проживающих в них граждан. В случае нарушения данных требований предусмотрен штраф в размере 10 МРП, при повторном нарушении в течение года — 20 МРП», — прокомментировал регистрацию глава МВД РК.

Как известно, штрафы и предупреждения для жильцов и владельцев квартир предусмотрены в новых редакциях статей 492 и 493 КоАП РК. Так, арендаторов при первом нарушении (если они живут без регистрации от десяти дней до месяца) предупредят.

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1 Комментарий Включено "ЦОНы Шымкента переведены на 12-часовой график работы"

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Наталья
Гость
Наталья
Мне интересно,если детей отправляешь к бабушке,сам едешь в гости или имеешь 2кв(прописан в одной,а живёшь в другой) и все это больше 10 дней,то нам тоже делать временную прописку или это касается только арендного жилья?! Что за маразм вообще?! Наших участковых по делу то не заставишь работать,а тут прям рвение проявят что-ли?227 тенге+комиссия 120=350,вот такая оплата в ЦОНе!В ЦОНах ужас творится-люди часами стоят в очередях! Лучше бы посуточными квартирами занялись,а не придумывали очередную ересь и нервы людям не мотали! Прям у всех наших чиновников прописка имеется по месту жительства?! Очень сомневаюсь в этом и в том,что кто-то это проверять будет!Очередное выкачивание… Показать весь текст »
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