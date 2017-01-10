ЦОНы Шымкента переведены на 12-часовой график работы

Внимание, важная информация!

Спешим сообщить, что на график работы с 08:00 утра до 20:00 также переведены центры обслуживания населения Шымкента, с расположенными в нем отделами миграционной полиции.

Список ЦОНов, работающих с восьми утра:

1. Отдел №1 — ул. Мадели Кожа, 1-г;

2. Отдел №3 — ул. Джангельдина, 13-а;

3. Отдел №4 — мкр. Восток, 116/1 (мкр. «Куншигис»);

4. Отдел №5 — мкр. Нурсат, 24/1;

5. Отдел №6 — жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата, б/н.

На все вопросы читателей нашего сайта Otyrar.KZ и газеты РАБАТ, касающиеся регистрации, ответят специалисты. Стартовал совместный проект информационного портала и газеты РАБАТ «Прямая связь в новом формате». Все вопросы можно задать на сайте — ответы будут опубликованы в РАБАТе (с дальнейшей публикацией на Otyrar.KZ).

«Прямая связь» призвана разъяснить каждому жителю Шымкента его проблему (если, конечно, он с ней столкнулся). На сегодняшний день необходимость пройти регистрацию встала настолько остро, что волна ажиотажа захлестнула ЦОНы. А может быть, именно вам не нужно временно регистрироваться?

«Вступившим в действие 7 января текущего года законом по вопросам противодействия экстремизму и терроризму введен ряд мер по усилению контроля внутренней миграции в стране. Здесь хотелось бы доложить, что ранее законодательством была предусмотрена обязанность наших граждан зарегистрироваться по месту постоянного жительства. Это закреплено статьей 51 закона о миграции населения 2011 года. Но не была установлена ответственность владельцев квартир за регистрацию проживающих в них граждан. Поэтому установлена законодательная обязанность и ответственность собственников жилья по регистрации проживающих в них граждан. В случае нарушения данных требований предусмотрен штраф в размере 10 МРП, при повторном нарушении в течение года — 20 МРП», — прокомментировал регистрацию глава МВД РК.

Как известно, штрафы и предупреждения для жильцов и владельцев квартир предусмотрены в новых редакциях статей 492 и 493 КоАП РК. Так, арендаторов при первом нарушении (если они живут без регистрации от десяти дней до месяца) предупредят.