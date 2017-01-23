Шымкентцы получают декабрьские квитанции за отопление с январским тарифом. Причем, горожане не понимают, за какие заслуги их причислили к злостным неплательщикам, сообщает корреспондент ТК “Отырар TV” Саида Турсуметова.

Обращения от горожан с просьбой разобраться со странными квитанциями хлынули нескончаемым потоком. В них, помимо того, что платежка за декабрь, указан тариф, который введен с первого января, так еще и содержится угроза: “Оплатите в течение 72 часов, иначе отрежут газ!”.

В ноябре прошлого года тепловики озвучили новый тариф на свои услуги. Правда, заявление было сделано на предстоящий 2017 год, но никак не на декабрь 2016 года.

“Тариф на тепло будет 129 тенге 04 тиына с НДС. С 1 января, как обычно, по физическим лицам с НДС на 18%, это примерно 129,04 тенге (109,67 прежде)”, – пояснил Абсаттар Душанов, начальник отдела сбыта “Куатжылуорталык-3”.

Валентина Дмитриевна Панфилова: “Я живу в микрорайоне “Спортивный” в многоэтажки, старшая по подъезду. Квитанции жильцов, которых на момент посещения курьера нет дома, попадают ко мне. так что это не единичный случай. И я и мои соседи получили некое “коммунальное предписание” с требованием немедленно, в течении 72 часов заплатить за тепло. Иначе нам отключат газ, отопление и заблокируют банковские счета. Это пенсионерам-то! Квитанция пришла за декабрь 2016 года. Да не квитанция, а предписание. нас обвинили в том, что мы должники!…”

Валентина Дмитриевна рассказывает, что эти предписания были воткнуты в дверные проему квартир, хотя на каждом бланке есть отрывной корешок, где получатель должен расписаться. Никаких подписей на этом “документе”, конечно, нет.

Мало того, на тепловой квитанции (не ЕПД!), указан странный тариф. За декабрь пользователи теплоснабжения должны платить по тарифу 109,67 тенге за квадратный метр площади, а в графе тариф стоит 123,14 тенге…

Журналисты надеялись получить комментарий от ГКП “Куатжылуорталык-3”, однако ответа, не смотря на обещания встретиться, не дождались. Тем не менее, ТК “Отырар” не оставляет надежды, что руководство компании все-таки ответит на все вопросы.