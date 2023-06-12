Завтра пройдут общественные слушания по вопросам тарифов

Департамент Комитета по регулированию монополий по городу Шымкент сообщает о предстоящих общественных слушаниях, которые состоятся 13 июня.

Тема» Проект тарифов и тарифных смет на 2023-2026 годы»

К слову, местные жители говорят, хотелось бы видеть на общественных слушаниях по тарифам депутатов городского маслихата и членов общественного совета. Чтобы они интересы потребителей защищали в ходе обсуждения на публичных сллушаниях до утверждения тарифа, будь это на тепло, воду или электроэнергию.

Итак общественные слушания состоятся завтра, 13 июня, в 11-00 часов по улице Диваева №148 в здании ТОО»Водные ресурсы-Маркетинг».