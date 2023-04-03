Как в Шымкенте регулируют тарифы на коммунальные услуги

В Шымкенте состоялось очередное заседание общественного совета. Обсуждались вопросы, касающиеся тарифов субъектов естественных монополий, привлечения инвестиций в город, тарифов на перевозки общественным транспортом и бюджета города.

Сфера регулирования естественных монополий – одна из чувствительных для населения. На усиление роли потребителей в процедурах регулирования и контроля за тарифообразованием нацелены в общественном совете Шымкента.

Если субъект естественных монополий будет допускать правонарушения в отношении потребителей, к нему будут применять штрафные санкции. Под ними может подразумеваться снижение тарифов.

Нургуль Кобланова, член общественного совета г.:

«Зима в этом году была холодной. В морозные дни в квартирах батареи были еле теплыми. Можно сказать, в квартирах тоже было холодно. Из-за чего люди жаловались. Будет ли перерасчет для потребителей многоэтажек?». Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкенту:

«По этому вопросу мы пригласили представителей управления энергетики, они по закону отвечают за качество тепла, а мы отвечаем за тариф. Если при проверке выяснится, что качество тепла было не на оуровне, то ГКП «Куатжылуорталык — 3″ придется произвести перерасчет, тепловики должны вернуть деньги потребителям».

В прошлый отопительный сезон потребителям вернули 23,5 миллиона тенге. Сейчас рассматривается вопрос по завершившемуся отопительному сезону.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкенту:

«Стало известно, что ГКП «Куатжылуорталык — 3» в прошлом году получил субсидию из бюджета. По смете заложенной в бюджет, дополнительно были выделены деньги.

Мы не согласились с тем, что тариф из бюджета был профинансирован дважды.

Департамент тариф снизил на 2 млрд 356 млн тенге, на 41 процент. Не согласившись с этим ГКП «Куатжылуорталык-3″ обратилось в суд. Первую интанцию мы выиграли. Тепловики подали аппеляцию. Если мы и в этот раз выиграем, то тариф снизится на 70 тенге. Тариф за отопление на сегодня составляет 126 тенге — за один квадратный метр».

Много жалоб поступило и на давление газа в зимний период. Общественники интересуются: будет ли применён перерасчет за потребленное голубое топливо.

Султан Омаров, начальник отдела маркетинга и анализа газового хозяйства г.Шымкента:

«Нет, не будет перерасчета. Потому что потребители платят за потребленный газ по счетчику. А относительно давления газа передали поставщикам предписание».

Департаментом регулируется только деятельность по транспортировке газа. Так, с 2018-го года тариф на транспортировку газа снижен с 9 до 5 тысяч тенге.

А на воду и канализацию до 135,5 тенге.

Всего департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкент за прошлый год рассмотрено 127 заявок, 85 отчетов. По итогам анализа в связи с неисполнением субъектами тарифных смет, по 37 деятельностям монополистов на общую сумму — 640,635 млн тенге введен временный компенсационный тариф. Снижение тарифа составило от 0,66 % — до 83,76%, которые будут возвращены в течение года.

Департаментом регулируется только деятельность по транспортировке газа, благодаря проделанной работе с 2018 года снижены тарифы на транспортировку с 9028 до 5173,85 тенге. Кроме этого, если в 2018 году цена на воду и канализацию составляла за 1 м3 — 137 тенге, то благодаря проделанной работе в настоящее время цена составляет 135,5 тенге. В 2024 году планируется дополнительно снизить до 122 тенге.