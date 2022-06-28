Разморозка цен с 1 июля: Подорожают ли коммунальные услуги в Шымкенте

Мораторий на коммунальные услуги, введенные по поручению президента заканчивается 1 июля текущего года.

Полгода монополистам было запрещено поднимать цены на коммунальные услуги. Тарифы на воду, электроэнергию, газ и тепло были на уровне конца 2021 года.

Жители Шымкента обеспокоены. Первого июля заканчивается действие моратория на повышение стоимости коммунальных услуг. Горожане задают резонный вопрос: вырастут ли тарифы на воду, газ, электроэнергию и тепло.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкенту:

«С 1 июля не можем сказать, вырастут тарифы или нет по теплу, электроэнергии, газу, так как таких предложений не поступало от монополистов. У нас по водным услугам с первого июля рост на 1.8%. В прошлом году мы утвердили 5-летнюю инвестпрограмму ТОО» Водные ресурсы и Маркетинг». С 1 июля за водоснабжение, канализацию тариф 135 тенге, было 133 тенге, рост на 2 тенге. Однако с 2024 года тариф снизится до уровня 2020 года-122 тенге будет».

Городским Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, совместно с учреждением «Куатжылуорталык-3», проведены работы по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения. Деньги вернут абонентам, в чьих домах не установлены тепловые счётчики.

«Мы провели работу по тепловой энергии. У нас зимой было тепло. Поэтому потребителям деньги будут возвращены, это около 28 млн-ов тенге. Потому что зима была теплой. Возврат денег будет в ноябре, сумма будет указана в квитанциях. За квадратный метр 10 тенге 90 тиын», — говорит Дархан Каинбердиев.

Комитет по регулированию естественных монополий уже анализирует ситуацию по каждому региону. В Министерстве энергетики уже предупредили: в ближайшие полгода электроэнергия может подорожать.