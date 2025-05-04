814 млн тенге должны шымкентцы за отопление

Компания поставляющая тепло в дома «Куатжылуорталык-3» погрязла в долгах, причем и в собственных, сообщает vera.kz.

Отопительный сезон в Шымкенте прошел без порывов и лучше, чем в прошлые годы. Правда, запомнится многомиллионными долгами. Горожане задолжали 814 млн тенге. Среди неплательщиков чаще рядовые жители, причем некоторые, похоже, копили долги годами и должны выплатить по 500 тыс и даже 750 тыс тенге. Часть суммы долга в размере 60 млн тенге переходит из года в год. Причем сама компания тоже в числе должников.

«ТЭЦ-3 обеспечивает 70% тепла городу. Мы покупаем у них это тепло. На сегодня мы должны им 2 млрд 600 млн тенге. Последние два года мы своевременно выплачивали, но эта сумма долга висит на шее организации. Будем искать выход из ситуации», — рассказывает директор ГКП «Куатжылуорталык-3» Аскар Булешов.

Впрочем, это не единственный долг у городского предприятия. В этом году отопительный сезон из-за холодных ночей пришлось увеличить на 14 дней. Включить эти траты в тариф для населения, закон не позволяет, а вот выплатить эту сумму ТЭЦ-3 придется. Продление отопительного сезона обошлось компании «Куатжылуорталык-3» в 700 млн тенге. Теперь они рассчитывают, что профильное министерство позволит продлить сроки отопительного сезона в Шымкенте хотя бы на 10 дней. Пока же работать приходится в условиях, когда убытков больше, чем прибыли.

«В том году мы поменяли 29,5 км трубопроводов, снизили потери и сократили порывы. Установили котельную. Сейчас проводим опрессовку 823 км теплосетей, 670 из них уже подготовили. В этом году мы должны отремонтировать 33 км тепловых сетей. Сейчас идет конкурс на выбор подрядчика. Из бюджета города на эти цели будет потрачено примерно 1 млрд 900 млн тенге. Котельные и насосные станции мы будем ремонтировать своими силами», — рассказал Аскар Булешов.

Еще один миллиардный долг маячит на горизонте для «Куатжылуорталык-3» уже года два. Дело в том, что департамент по регулированию естественных монополий в городе Шымкенте выяснил, что госкомпания в 2022 году получила необоснованный доход в сумме 486 млн тенге, а еще получила из бюджета субсидии на 2 млрд 300 млн тенге на возмещение затрат предусмотренных тарифной смете.

Как пояснили в шымкентской антикоррупционной службе, компания получила более 2 млрд тенге и из бюджета, и с населения в тарифе. Компании «Куатжылуорталык-3» предложили исправить ситуацию и ввести для населения временный компенсирующий тариф. Проще говоря, снизить тариф на период с января 2023 по декабрь 2023 года. Монополист с этим не согласился и пошел в суд, правда, проиграл даже в Верховном, но снижать тариф не спешил.

«Верховный Суд вынес решение еще в марте прошлого года. Наш департамент направил компании «Куатжылуорталык-3» несколько писем, чтобы они выполнили решение суда. Однако, реакции мы не дождались и в ноябре обратились в суд, чтобы понудить их исполнить решение суда. Пока дело на рассмотрении. Но мы составили административный протокол о привлечении «Куатжылуорталык-3» к административной ответственности за неисполнение обязанностей, повлекших получение дохода. Мы указали, что необоснованный доход 400 млн тенге, и получены субсидии на 2 млрд 300 млн тенге», — рассказал руководитель ДРЕМ по Шымкенту Кенжеболат Кошекбаев.

Руководитель тарифного регулятора отметил, что решение суда о введении компенсирующего тарифа обязательно к исполнению. И для «Куатжылуорталык» это просто дело времени. А вот судьбу штрафа за необоснованный доход должен решить другой суд. Адмпротокол госкомпания пытается оспорить в суде. И суд должен решить, будет ли «Куатжылуорталык» выплачивать штраф, который по закону составляет 10% от суммы необоснованного дохода, а она, по подсчетам антикора, выливается в 280 млн тенге.

Если решение судов будут в пользу населения, то к существующим долгам ГКП «Куатжылуорталык» 3 млрд 300 млн тенге добавится еще 280 млн тенге и 2 млрд 300 млн, которые компания получила в виде субсидий из бюджета.