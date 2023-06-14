Уже завтра дадут горячую воду в мкр. «Нурсат» и «Туран-2»

Шымкент готовится к предстоящему отопительному сезону. Если вы заметили, в городе проводятся ремонтные работы по замене изношенных магистральных труб, а также проводится опрессовка теплосистемы.

В связи с этим горячая вода в микрорайонах Нурсат и Туран-1 была отключена в середине мая. Жители 113 многоэтажных домов в Нурсате месяц сидели без горячей воды.

Аскар Булешов, начальник сбыта ГКП»Куатжылуорталык-3″:

«По котельной, расположенной в административно-деловом центре были проведены работы по опрессовке магистральных труб. В связи с ремонтными работами на месяц была отключена горячая вода. Все запланированные работы согласно графику проведены, подачу горячей воды в многоэтажные дома в мкр. Нурсат и Туран-1 произведем 15 июня».