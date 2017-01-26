В любое время многоэтажное общежитие в Шымкенте может взлететь на воздух

Жители одной из многоэтажек Шымкента пользуются сжиженным газом в квартирах, где предусмотрены только электроплиты. Причем, квартиры переоборудованы таким образом, что кухни с газовыми баллонами у многих расположены в жилых комнатах. Конечно, при отсутствии вентиляционных каналов. Опасность взлететь на воздух — привычная и ежедневная.

Но жильцы этого общежития-малосемейки в районе Гидролизного завода трагедий не ждут. Изредка, если где-то случается беда, обсуждают в уверенности — с ними-то точно ничего не случится. На газовые плиты с баллонами дом перешел еще в девяностые годы прошлого столетия из-за резкого подорожания электричества. Готовить на электроплитах стало не выгодно. А во время приватизации наиболее быстрые жильцы присоединили к своим квартиркам общую на несколько квартиросьемщиков кухню, оставив соседей без полезной жилплощади. Последним пришлось оборудовать кухни в неприспособленных для этого комнатах. В качестве топлива для плиты используется пропан…

Целый ряд нарушений в рамках только одной квартиры выявили проверяющие в общежитии по улице Сары Молдаева. И если здесь главная проблема: вентканалы и близкое расположение баллона и плиты, то в других квартирах и вовсе ужас: под кухни переоборудованы спальные комнаты, что категорически запрещено. И с угрозой для собственных жизней жители общежития уже успели столкнуться. Правда, испугались ли?

«Как-то на втором этаже начался пожар из-за баллона, все выбежали на улицу… В пожарку звонили, они приехали, потушили…», — рассказывает одна из жительниц этого дома, пенсионерка.

А что-нибудь потом сделали? Обезопасили себя?

А что тут сделаешь? Потушили и ладно…

И все же подвижки были. Несколько лет назад силами городского акимата к многоэтажке был подведен газ. Казалось бы, осталось оборудовать дом газовыми стояками и подключить квартиры. Но!

Чтобы подвести газ к квартирам, необходимо устранить все нарушения. В первую очередь, это переоборудованные под кухню комнаты. Монтировать газовый стояк в виде лабиринта, опутывая «паутиной» труб комнаты, просто невозможно.

Вот только заставить жителей переделать свои квартиры не могут даже специалисты по ЧС. К сожалению, специалисты управления имеют право только вести агитационную работу. Руки у УЧС Шымкента связаны законом.

Видимо, так и будут жить люди, пока взрыв не грянет. Тогда и будем выяснять, кто допустил трагедию. И акимату, наверняка, выгоднее завтра изыскивать средства из бюджета на расселение тех, чье жилье пришло в негодность из-за ЧП, выплачивать компенсации пострадавшим и семьям погибших, чем решить проблему пока все хорошо. Куда проще бороться с владельцами автономного отопления…

И такой дом в Шымкенте не один.

Саида Турсуметова.