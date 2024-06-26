Как Шымкент борется с дефицитом сжиженного газа: новые меры и планы

Сегодня в акимате Шымкента состоялось совещание под руководством заместителя акима города Сарсена Куранбека. В обсуждении приняли участие производители, реализаторы, представители надзорных органов и эксперты.

Основной темой совещания были меры по предотвращению дефицита сжиженного газа в третьем по величине мегаполисе страны.

Для решения этой проблемы в городе была создана специальная мониторинговая группа.

В ее состав вошли сотрудники департамента государственных доходов (ДГД), департамента экономического развития (ДЭР), антикоррупционной службы (антикор), антимонопольного ведомства и Управления энергетики.

Одной из задач группы является проведение рейдов по выявлению случаев искусственного удержания объемов топлива.

«Чтобы обеспечить все автозаправочные станции (АЗС) города, отпускающие сжиженный газ населению, было закуплено 2051 тонна газа у CNPC Актобе», — отметил руководитель управления энергетики Шымкента Рызабек Мендыкулов.

Помимо этого, сегодня в город прибудет семь вагонов со сжиженным газом, а завтра ожидается прибытие еще двенадцати вагонов.

Напомним, ранее министерство энергетики сообщило, что ежегодно страна сталкивается с дефицитом сжиженного газа, что связано с увеличением потребления.

«По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может достигнуть 30-40%», — отметили в министерстве энергетики.

Чтобы избежать указанных рисков, с 1 июля планируется корректировка цен на сжиженный нефтяной газ.

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее — 40 320 тенге).

«С 1 июля планируется корректировка цен на сжиженный нефтяной газ. Так, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее — 40 320 тенге)», — говорилось в сообщении.