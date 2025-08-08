Автогаз в Шымкенте подорожал до 102 тенге за литр

По всей стране подорожал сжиженный газ для автомобилей Теперь литр стоит от 72 до 112 тенге в зависимости от региона.

Власти объясняют повышение необходимостью привлечь инвестиции и избежать дефицита, однако для водителей это стало ощутимым ударом по кошельку. Несмотря на рост цен, газ по-прежнему остаётся почти вдвое дешевле бензина и число тех, кто выбирает его в качестве топлива, продолжает увеличиваться.

На газозаправочных станциях в Шымкенте поменяли цены. Теперь литр автогаза стоит 102 тенге. Подорожание произошло резко, сразу на 15 тенге.

Предельные цены на автогаз повысили по всей стране. Самый дешёвый литр теперь в Мангистауской области — 72 тенге, а самый дорогой — в Астане и Алматы — 112 тенге. В ряде западных регионов цена также заметно выросла. Водители восприняли эту новость без особого энтузиазма.

В Министерстве энергетики поясняют: это плановое повышение цены. При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ. И объясняют: мера эта вынужденная, она должна привлечь инвестиции в отрасль и снизить риск дефицита топлива.

Расул Туленов, руководитель управления сжиженного нефтяного газа министерства энергетики РК: «Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена до 59 722 тенге за тонну».

Потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти. По прогнозам аналитиков, уже в этом году объемы потребления на внутреннем рынке составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

Тем временем Казахстан всё ещё зависит от импортного газа. Собственное производство не покрывает спрос. Но даже с ростом стоимости, автогаз остаётся примерно вдвое дешевле бензина, а число автовладельцев, которые переходят на газ, продолжает расти.