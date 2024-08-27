Водители Шымкента и Туркестанской области столкнулись с дефицитом газа

Водители Шымкента и Туркестанской области столкнулись с дефицитом сжиженного газа. На некоторых автозаправочных станциях вывешены таблички «газа нет», другие заправляют по талонам. В министерстве энергетики о ситуации знают, говорят, поставки газа в регион сократились, а машин на газе становится все больше. Какое решение предлагают эксперты?

Табличка «Газ жок» на автозаправочных станциях стала для шымкентцев и жителей Туркестанской области привычной картиной. Несколько раз в год автолюбители сталкиваются с дефицитом голубого топлива. На большинстве АЗС залить газ невозможно, в некоторых его отдают по талонам.

В министерстве энергетики рассказали что поставки газа снизились. В рамках плана поставки в Туркестанскую область выделено 11 тысяч 949 тонн при ежемесячной потребности в 14 тысяч тонн. В Шымкенте потребность в газе составляет 7 тысяч 686 тонн, выделено всего 6 тысяч 565 тонн. Дефицит составил порядка 15%.

«Это ожидаемо, так как с учетом того что больше автолюбителей переходят для использования на сжиженный газ. Заводы производители выходят в летние периоды на плановый предупредительный ремонт. Выделяются сверх той нормы которая если говорить про август месяц 540 тонн, про Туркестан — 1240 тонн», — говорит Кайрат Сатымов, руководитель управления департамента газовой промышленности МЭ РК.

По словам общественников, нужен строгий контроль: весь ли газ доходит до автозаправочных станций, как его распределяют и не продают ли во время дефицита по завышенной цене.

«При распределении газа и нефтепродуктов мы предлагаем общественный совет организации отраслевые чтобы участвовали сейчас поднимаем вопрос. Когда нет учета, нет контроля, это стратегический товар. У кого нет ГРС возможно перепродают, когда дефицит сами знаете», — говорит Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации «Жанар жагармай».

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем дефицит газа, скорее всего, сохранится, что приведет к неизбежному росту цен.