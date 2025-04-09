Минэнерго планирует продлить запрет на вывоз сжиженного газа

Минэнерго планирует вновь продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.

Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и обеспечение топливом населения. Предыдущий запрет, введённый в ноябре 2024 года, истекает уже в апреле. Согласно проекту приказа, новый запрет планируется ввести сроком на шесть месяцев.

Елтай Алиев, заместитель директора департамента газовой промышленности МЭ РК: «На сегодняшний день потребность в газе высокая, нежели его производство. Для удовлетворения внутреннего рынка нам приходится данный запрет продлевать. Из 2 миллиона 400 потребления мы удовлетворяем, наши заводы производят, в рамках плана поставки 1 миллион 700 тысяч тонн».

По данным ведомства, потребление газа в стране стабильно растёт. В 2023 году на газе передвигались 582 тысячи автомобилей, а к концу 2024 года — уже 677 тысяч. Прогнозируется дальнейший рост, что требует увеличения производства. Однако, по мнению экспертов, действующие цены не стимулируют производителей: себестоимость производства превышает установленную государством цену, и это тормозит развитие отрасли.

Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при Сенате Парламента РК, основатель Телеграм-канала «Байдильдинов. Нефть»: «У нас производственная себестоимость, не считая реализации, доставки, даже себестоимость ниже цены установленной государством. Формально министерство энергетики отменило госрегулирование, но в целом госрегулирование продолжаются. И надо понимать, что если цены будут стоять год-два, а дальше не будет инвестиций в отрасль, то и не будет нового производства».

Эксперт говорит, рыночная цена, которая будет выгодна производителям и привлекательна для инвесторов порядка 150-170 тенге за литр.

На фоне нынешнего роста числа автомобилей, использующих газ, и активного развития нефтегазохимической отрасли, дефицит сжиженного газа может только усилиться.

С начала года цены на автогаз в некоторых регионах поднялись на 5-20 тенге за литр.