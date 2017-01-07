Молитва не за себя. За всех…

От
Шуддин Саидов
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На праздничное Богослужение в Шымкенте пришло более тысячи проваславных жителей Шымкента. Среди которых дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями...

Эту ночь тысячи православных Шымкента проводят в храмах. Женщины, дети, люди с ограниченными возможностями — для церкви нет ограничений… Светлый праздник Рождества Христова для всех един.

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2 Комментариев Включено "Молитва не за себя. За всех…"

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Я у мамы инженер
Гость
Я у мамы инженер

RT @otyrar: Молитва не за себя. За всех… — https://t.co/Lpn84HpQfn https://t.co/dRdrTj367g

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22 часов 16 минут назад
Вячеслав Шварц
Гость
Вячеслав Шварц

Молитва не за себя. За всех… https://t.co/MRVr51wqqd

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11 часов 28 минут назад
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