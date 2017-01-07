Эту ночь тысячи православных Шымкента проводят в храмах. Женщины, дети, люди с ограниченными возможностями — для церкви нет ограничений… Светлый праздник Рождества Христова для всех един.
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Эту ночь тысячи православных Шымкента проводят в храмах. Женщины, дети, люди с ограниченными возможностями — для церкви нет ограничений… Светлый праздник Рождества Христова для всех един.
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2 Комментариев Включено "Молитва не за себя. За всех…"
RT @otyrar: Молитва не за себя. За всех… — https://t.co/Lpn84HpQfn https://t.co/dRdrTj367g
Молитва не за себя. За всех… https://t.co/MRVr51wqqd