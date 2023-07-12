Инвалид I группы сел за руль пьяным и совершил ДТП

В Тюлькубасском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении, в отношении инвалида первой группы.

Мужчина, без прав, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованный автомобиль марки «Мерседес».

На судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью. Действия, совершенные лицами, в отношении которых административное задержание не применяется в соответствии с частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса, правонарушения предусмотренные частями 6,7 и части 8 статьи 608 Республики Казахстан, влекут за собой наказание в виде штрафа в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Постановлением суда, мужчину признали виновным и наложили административный штраф в размере 690 000 тенге.

Кроме того, потерпевший заявил, что подаст гражданский иск о взыскание причиненного материального ущерба.