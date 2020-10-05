С момента запуска Портала социальных услуг через него выдано 14 723 технических средств реабилитации (далее – ТСР) для лиц с инвалидностью.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств реабилитации. Заказ гарантированного вида помощи осуществляется посредством электронной цифровой подписи. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

В данное время на портале доступны 24 из 55 видов ТСР. В октябре в пилотном режиме будет запущен функционал по заказу через портал услуг индивидуальных помощников и специалистов жестового языка, а также по выбору организации для осуществления санаторно-курортного лечения. Остальные виды ТСР будут переведены на портал в 2021 году.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

Напомним, что электронный ресурс разработан для лиц с инвалидностью, с целью обеспечить получателей необходимыми услугами и ТСР напрямую от поставщика. На сегодняшний день портал посетили 5 748 инвалидов, и 5 216 человек со статусом «Опекун».

На данный момент на портале зарегистрированы 733 поставщика, 25 из них предоставляют ТСР, 708 будут оказывать специальные социальные услуги. Министерством ведется активная работа по увеличению количества поставщиков.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в колл-центре по номеру 1411.