Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент

От
Елена Бояршинова
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Поезд между Ташкентом и Иссык-Кулем начнет курсировать 25 июня, в пути он будет находиться чуть более суток. По маршруту следования поезда есть две казахстанские станции «Шымкент» и «Тараз». Узбекистан и Кыргызстан обсуждают возможности запуска в предстоящий летний сезон популярного у узбекистанцев туристического поезда «Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент», сообщает корреспондент Sputnik.

Сейчас железнодорожные администрации двух стран прорабатывают рабочий график движения поезда под номером 451/452. По предварительным данным, запуск поезда намечен на 25 июня 2017 года, а курсировать он будет до 3 сентября. Однако эти параметры могут быть изменены, так как окончательные даты планируется утвердить не ранее конца марта.

Предполагается, что поезд будет выезжать из Ташкента по воскресеньям и находиться в пути около 27 часов. Обратно в столицу Узбекистана состав будет возвращаться в среду утром.

Кроме того, вопросы запуска поезда и развития двустороннего туризма страны намерены обсудить на запланированной на февраль совместной встрече между представителями туристических фирм, профсоюзных комитетов Узбекистана и департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана, Ассоциации курортов Кыргызстана.

Напомним, что в прошлом году минимальная стоимость билетов на поезд составляла 190 тысяч сумов в один конец. Пассажиру предлагались плацкартные и купейные вагоны, также состав был оснащен вагоном-рестораном. Тогда его маршрут проходил через столицу Кыргызстана, остановки также делались в Шымкенте и Таразе.

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6 Комментариев Включено "Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент"

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Ерлан Алимбаев
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Ерлан Алимбаев

Давно пора 🖒

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2 часов 9 минут назад
Нурзия Тлеукабылова
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Нурзия Тлеукабылова

Как здорово! Наконец то !

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2 часов 52 секунд назад
Лариса Шилина
Гость
Лариса Шилина

Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/i0PnFYPO5t

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1 час 53 минут назад
Валентина Шаповалова
Гость
Валентина Шаповалова

RT @otyrar: Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент — https://t.co/VIs5zcBJQ8 https://t.co/9jWcodgbCr

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1 час 40 минут назад
Dima Turgyumbaev
Гость
Dima Turgyumbaev

Ура наконец-то а-то на автобусе ад

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1 час 38 минут назад
Екатерина Минникаева
Гость
Екатерина Минникаева

Супер!

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1 час 23 минут назад
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