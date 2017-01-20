Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент

Поезд между Ташкентом и Иссык-Кулем начнет курсировать 25 июня, в пути он будет находиться чуть более суток. По маршруту следования поезда есть две казахстанские станции «Шымкент» и «Тараз». Узбекистан и Кыргызстан обсуждают возможности запуска в предстоящий летний сезон популярного у узбекистанцев туристического поезда «Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент», сообщает корреспондент Sputnik.

Сейчас железнодорожные администрации двух стран прорабатывают рабочий график движения поезда под номером 451/452. По предварительным данным, запуск поезда намечен на 25 июня 2017 года, а курсировать он будет до 3 сентября. Однако эти параметры могут быть изменены, так как окончательные даты планируется утвердить не ранее конца марта.

Предполагается, что поезд будет выезжать из Ташкента по воскресеньям и находиться в пути около 27 часов. Обратно в столицу Узбекистана состав будет возвращаться в среду утром.

Кроме того, вопросы запуска поезда и развития двустороннего туризма страны намерены обсудить на запланированной на февраль совместной встрече между представителями туристических фирм, профсоюзных комитетов Узбекистана и департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана, Ассоциации курортов Кыргызстана.

Напомним, что в прошлом году минимальная стоимость билетов на поезд составляла 190 тысяч сумов в один конец. Пассажиру предлагались плацкартные и купейные вагоны, также состав был оснащен вагоном-рестораном. Тогда его маршрут проходил через столицу Кыргызстана, остановки также делались в Шымкенте и Таразе.