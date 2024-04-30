В Шымкенте по ОСМС оказывают услуги 89 стоматологических учреждений

Бесплатная стоматологическая помощь по ОСМС доступна для определенных категорий населения.

В частности, плановую стоматологическую помощь могут получить дети и беременные женщины.

Экстренная стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет, беременным женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1, 2, 3 группы, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи и пенсионерам по возрасту, больным инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, неработающим лицам, осуществляющим уход за инвалидам первой группы с детства.

В рамках плановой стоматологической помощи оказываются регулярные осмотры, профилактические процедуры, лечение кариеса, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия, простое и сложное удаление зуба, препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения.

В экстренную стоматологическую помощь входит лечение осложненного кариеса, пульпита, периодонтита, альвеолита, невралгии, неврита, острых форм стоматита, удаление сложного зуба, вскрытие абсцесса, удаление одонтогенной кисты, вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава, временное шинирование зубов, удаление доброкачественных новообразований и эпулиса. Операция пластики уздечки губ и языка также проводится за счет средств ОСМС.

Если по результатам осмотра стоматолог принял объективное решение, что в амбулаторных условиях помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его по скорой в больницу.

За счет средств ОСМС также покрывается ортодонтическая помощь.

Ортодонтическое лечение оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет с различными видами зубочелюстных аномалий.

Получить экстренную стоматологическую помощь пациенты могут без направления участкового врача.

В Шымкенте в настоящее время по ОСМС оказывают услуги 89 стоматологических учреждений.

В прошлом году жителям города в рамках обязательного социального медицинского страхования было оказано более 500 тысяч стоматологических услуг.

Со списком поставщиков можно ознакомиться на сайте фонда fms.kz.