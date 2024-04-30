Мужчину от суицида спасли в Шымкенте

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Редактор Тина Кудайберген
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Мужчина пытался спрыгнуть с надземного моста по улице Байтурсынова.

Прибывшие на место инспекторы полка патрульной полиции обнаружили стоящего за перилами гражданина. 

Полицейские, удерживая мужчину от падения разговором, незаметно подошли к нему и, схватив, перетащили в безопасное место.

Произошедший инцидент записался на видеожетоны инспекторов. 

«Ежедневно во время несения службы мы сталкиваемся с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараемся оказывать помощь гражданам в трудную минуту. К счастью, сегодня успели спасти жизнь отцу двоих детей» — говорят офицеры.

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