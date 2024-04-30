Мужчину от суицида спасли в Шымкенте

Мужчина пытался спрыгнуть с надземного моста по улице Байтурсынова.

Прибывшие на место инспекторы полка патрульной полиции обнаружили стоящего за перилами гражданина.

Полицейские, удерживая мужчину от падения разговором, незаметно подошли к нему и, схватив, перетащили в безопасное место.

Произошедший инцидент записался на видеожетоны инспекторов.

«Ежедневно во время несения службы мы сталкиваемся с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараемся оказывать помощь гражданам в трудную минуту. К счастью, сегодня успели спасти жизнь отцу двоих детей» — говорят офицеры.