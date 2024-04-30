Многомиллионный штраф и до 7 лет колонии за ввоз адыраспана в Россию

Штраф до 1 миллиона рублей или тюремный срок до семи лет грозит за ввоз адыраспана в Россию.

В министерстве внутренних дел предупредили об этом казахстанцев. По словам официального представителя ведомства Шынгыса Алекешева, два месяца назад в соседнем государстве запретили адыраспан — растение, которое в Казахстане считают «сакральным». В соседней стране его внесли в перечень наркотических средств, подлежащих контролю. Выяснилось, что в адыраспане содержатся психотропные алкалоиды. Грозит иностранцам в России теперь и уголовная ответственность за перевозку адыраспана в особо крупном размере — лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК:

«С февраля текущего года в Российской Федерации в число наркосодержащих растений, запрещенных для оборота, включено растение гармала, известное в Казахстане как «адраспан». За его ввоз в эту страну предусмотрена уголовная ответственность. Министерство внутренних дел обращается к гражданам Казахстана, планирующим выезд за рубеж, быть ответственными и соблюдать законы страны посещения. Необходимо быть особенно внимательным к провозу растений или лекарственных препаратов, которые могут быть внесены в число запрещенных на территории иностранных государств».