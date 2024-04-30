Как будут работать СпецЦОНы и ЦОНы на майских праздниках

График работы шымкентских ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни.

Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, поскольку шымкентцев ожидают три государственных праздника. Центры обслуживания населения города, в том числе специализированные ЦОНы, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

Отметим, что в субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные — до 20:00.

При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

Фото: Пресс-служба Филиала госкорпарации «Правительства для граждан» по г.Шымкент