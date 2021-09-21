Трагедия произошла 19 сентября около 9 часов утра в микрорайоне Кызылжар (недалеко от улиц Жиделибайсын и Шардара).

По словам очевидцев, молодой человек 1987 года рождения переходил пути в неположенном месте и слишком поздно заметил приближающийся состав.

На месте, где произошло ЧП, люди давно устроили себе импровизированный переход. Даже когда журналисты снимали репортаж, жители продолжали идти по путям.

Очевидцы утверждают: молодой человек не заметил поезд из-за того, что был в наушниках.

Скорая приехала быстро, но спасти его не удалось.