Грузовой поезд насмерть сбил парня в Шымкенте

Шокирующий инцидент произошел в Шымкенте 8 марта. На улице Жиделибайсын грузовой поезд насмерть сбил молодого парня, передает OTYRAR.

Очевидцы уверяют, что погибшему было примерно 18-20 лет. По их словам, поезд протащил его на 20-30 метров и после остановился. Подробности инцидента пока в транспортной полиции не раскрывают. В пресс-службе лишь сообщили, что по данному факту ведется проверка.

«По данному факту Линейным отделом полиции на станции Шымкент проводится досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте редакции OTYRAR.