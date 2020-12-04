В Казахстане особенным детям, а также лицам всех групп инвалидности предусмотрен льготный проезд по социально значимым сообщениям в размере 50% от стоимости проездного билета.

(Пункт 17 Правилы перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом)

Для того, чтобы особенные дети воспользовались услугами льготами на билеты, можно купить электронную дисконт-карту «Мейірім». Для этого нужно зарегистрироваться в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».

Для покупки электронной дисконт-карты «Мейірім» нужно предоставить в кассу АО «Пассажирские перевозки» оригиналы свидетельства о рождении ребенка и справку об инвалидности. Стоимость карты – 1 тенге. После регистрации можно сразу воспользоваться.

Льготные ЖД-билеты можно покупать онлайн на сайте bilet.railways.kz с 26 июня 2020 года. Срок годности карты – 1 год, по истечению срока действия карта автоматически продлевается.

(Пресс-служба МИИР РК)

Нужно отметить, по электронной дисконт-карте «Мейірім» льготную ЖД-билет можно оформить только на владельца карты и только по социально значимым маршрутам по Казахстану.

Важно помнить, при посадке и проезде в поезде пассажир должен иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личности подтверждающий инвалидность.

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»