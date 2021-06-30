Вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной линии Туркестан — Шымкент — Ташкент и переноса отделения грузовых перевозок из Шымкента в Туркестан обсуждались в акимате Туркестанской области с участием председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, сообщает Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В совещании также приняли участие заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Оралхан Кулаков, заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов.

Новая магистраль станет единым туристическим маршрутом, соединяющим Казахстан и Узбекистан. Согласно Комплексному плану развития области дорога будет сдана в эксплуатацию в 2024 году.

Также в ходе совещания говорилось о создании объединённого Центра управления движением поездов на региональном уровне. Планируется, что он будет располагаться в городе Алматы и объединит диспетчерские службы четырех филиалов, в том числе Шымкенского отделения дороги.

Общая протяжённость железных дорог по Туркестанской области составляет более 400 километров.

На территории области находятся три железнодорожных вокзала, а также 31 станция, обслуживающая грузовые перевозки. Здесь трудятся около четырех тысяч железнодорожников.