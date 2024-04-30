Почти 1 млрд тенге похитили подрядчики на урановом руднике

862 млн тенге похитили на урановом руднике в Туркестанской области.

Об этом сообщили в антикоре. Борцы с коррупцией сообщили, что завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау» — дочерней организации Казатомпрома. Вместе с ними под уголовное преследование попали директор подрядной организации «Iri building», а также представители авторского и технического надзоров.

Подрядчик подозревается в хищении средств выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия. Рудник Каратау находится в Созакском районе Туркестанской области. Уголовное дело завершено и направлено в суд.

Данияр Бигайдаров, официальный представитель АПК РК:

«Фактический собственник ТОО «Iri building» находится в розыске. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда».