В Шымкенте на День единства народа Казахстана наградили участников ликвидации паводка

Сегодня аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в круглом столе на тему «Береке – Бірлік».

В ходе встречи аким отметил, что целью день единства народа Казахстана является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле.

В мероприятии, организованном накануне Дня единства народа Казахстана также приняли участие председатель маслихата города, руководители этнокультурных объединений и председатели общественных структур при Ассамблее, исполнительный секретарь филиала партии «AMANAT», директор палаты предпринимателей, представители местного бизнес-сообщества, волонтеры, а также руководители организации «Ассамблея жастары».

Открывая встречу, глава мегаполиса выразил особую признательность всем, кто принимал участие в сборе и отправке гуманитарной помощи пострадавшим от паводков регионам.

«В трудные дни наш народ продемонстрировал свою сплочённость. На помощь пришли спасатели, волонтеры, солдаты, молодежь и общественники, созданы специальные штабы по всей стране. Они организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Не остались в стороне и активисты нашего города. Предприниматели, различные компании и организации, учебные заведения, волонтеры и простые жители оказали своевременную поддержку», — сказал аким города.

В ходе мероприятия также была проведена церемония вручения благодарственных писем за активную гражданскую позицию и благородные поступки, проявленные в период чрезвычайной ситуации в стране.

Глава мегаполиса наградил благодарственными письмами 12 граждан, которые активно участвовали в борьбе с последствиями наводнения.

Также в ходе мероприятия акиму города и членам АНК вручили удостоверения за подписью Главы государства.

Выступившие на встрече отметили, что благодаря стабильности и согласию представители нации и народа страны живут в единстве.