Появилось изображение подозреваемого в попытке ограбления шымкентского ломбарда. Сотрудники Енбекшинского отдела полиции Шымкента предоставили изображения подозреваемого, зафиксированные камерами видеонаблюдения, которые подозревается в попытке ограбить ломбард.

Напомним, происшествие произошло 11 января. 11 января 2017 года примерно в 9 часов 35 минут в Енбекшинский ОП УВД Шымкента поступило сообщение о том, что в одном из ломбардов неизвестный ранил сотрудницу из огнестрельного оружия.

Во время нападения пострадала молодая женщина-кассир. Медики доставили ее в больницу скорой медицинской помощи, ее экстренно прооперировали.

Приметы подозреваемого: мужчина азиатской национальности, среднего роста — примерно 175 см., плотного телосложения.

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В момент преступления был одет в темно-синюю куртку, джинсы черного цвета, черные ботинки.

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