Спортсмены Национальной сборной будут тренироваться в Шымкенте

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с членами Национальной сборной по тяжелой атлетике среди мужчин и по дзюдо среди женщин. Встреча прошла в спортивном комплексе «БИІК», расположенном в микрорайоне «Тассай» города Шымкента.

«Я очень рад встрече с вами на Южно-Казахстанской земле. Вы замечательно выступили на летней Олимпиаде в Бразилии. Думаю, что сильнейшие спортсмены нашей области, проявят себя на этом учебно-спортивном сборе с лучшей стороны, и будут включены в главную сборную страны. В регионе не малое количество современных спортивных центров. Спортивный комплекс «БИІК» тому подтверждение. Мы рады,что вы тренируетесь в этом центре, и проводите подготовку к соревнованиям. Желаю вам успехов!» — отметил Жансеит Туймебаев в своей поздравительной речи.

На встрече, своими планами и о ходе подготовки к международным спортивным соревнованиям, которые пройдут в 2017 году, поделились старший тренер Национальной сборной команды РК по дзюдо среди женщин М. Данайбаев и старший тренер Национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике среди мужчин А. Ни.

Особое место в истории спорта страны занимает Южно-Казахстанская область. Уроженка этого региона, большая гордость, серебряная призерка Олимпийских игр по тяжелой атлетике среди женщин Жазира Жаппаркуль тому подтверждение. И все это благодаря поддержке, вниманию и заботе местных властей, которые не равнодушны развитию спорта в регионе», — сказал Алексей Ни.

Кроме того, о ходе подготовки в этом году к республиканским и международным соревнованиям выступил руководитель управления физической культуры и спорта А. Нуртаев.

Ознакомившись с работой спортивного комплекса «БИІК», Жансеит Кансеитович наградил юбилейными медалями 25-летия Независимости серебряного призера по тяжелой атлетике среди женщин ХХХІ Олимпийских игр, прошедших в Бразилии Жаппаркул Жазиру и бронзового призера по дзюдо среди женщин Галбадрах Отгонцэгцэг.

Стоит отметить о том, что в 4 областных и 4 районных детско-юношеских спортивных школах, в секциях по тяжелой атлетике 41 тренер работают с 600 воспитанниками. Также, за четверть века 11 тяжелых атлетов нашей области заняли призовые места на мировых соревнованиях и первенствах Азии. Из них 6 участвовали в летних Олимпийских играх.

Вместе с тем, в спортивных секциях по дзюдо, в 35 спортивных школах районного, городского и областного уровня 150 тренеров занимаются с более тремя тысячами детей.

Пресс служба акима ЮКО.