Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин.
Olympic.kz представил результаты заключительного соревновательного дня.
Категория до 102 кг, мужчины:
1. Антропов Артём, (Карагандинская обл.) — 373 кг. (157+216)
2. Бекболат Рахат, (Кызылординская обл.) — 305 кг. (135+170)
3. Литовченко Алексей, (Карагандинская обл.) — 257 кг. (115+142)
Категория до 109 кг, мужчины:
1. Самарканов Андас, (Алматинская обл) — 358 кг. (156+202)
2. Сагындыков Чингиз, (г. Алматы) — 330 кг. (145+185)
3. Мельников Александр, (Акмолинская обл.) — 320 кг. (144+176)
Категория свыше 109 кг, мужчины:
1. Берсанов Ибрагим, (г. Шымкент) — 370 кг. (165+205)
2. Туяков Жанали, (СКО) — 329 кг. (144+185)
3. Еременко Антон, (ВКО) — 310 кг. (145+165)
Лидер категории до 102 килограмм Артем Антропов побил рекорд Казахстана в «толчке». Ранее лучшим в этом упражнении был Илья Ильин, его результат — 208 килограммов.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
Мужская сборная:
1. Карагандинская область
2. Алматинская область
3. Кызылординская область
Женская сборная:
1. Алматинская область
2. Кызылординская область
3. ВКО.