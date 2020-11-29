Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин.

Olympic.kz представил результаты заключительного соревновательного дня.

Категория до 102 кг, мужчины:

1. Антропов Артём, (Карагандинская обл.) — 373 кг. (157+216)

2. Бекболат Рахат, (Кызылординская обл.) — 305 кг. (135+170)

3. Литовченко Алексей, (Карагандинская обл.) — 257 кг. (115+142)

Категория до 109 кг, мужчины:

1. Самарканов Андас, (Алматинская обл) — 358 кг. (156+202)

2. Сагындыков Чингиз, (г. Алматы) — 330 кг. (145+185)

3. Мельников Александр, (Акмолинская обл.) — 320 кг. (144+176)

Категория свыше 109 кг, мужчины:

1. Берсанов Ибрагим, (г. Шымкент) — 370 кг. (165+205)

2. Туяков Жанали, (СКО) — 329 кг. (144+185)

3. Еременко Антон, (ВКО) — 310 кг. (145+165)

Лидер категории до 102 килограмм Артем Антропов побил рекорд Казахстана в «толчке». Ранее лучшим в этом упражнении был Илья Ильин, его результат — 208 килограммов.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

Мужская сборная:

1. Карагандинская область

2. Алматинская область

3. Кызылординская область

Женская сборная:

1. Алматинская область

2. Кызылординская область

3. ВКО.