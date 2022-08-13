Шымкентские спортсмены выиграли две медали в Турции

Спортсменка из Шымкента стала победителем по женской борьбе на «Играх исламской солидарности».

V ИГРЫ ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ стартовали в Турции с 5 по 19 августа этого года в городе Коньи.

В парном разряде соревнуются 4200 спортсменов из 56 стран. Честь Казахстана в 16 видах спорта защищают 125 спортсменов.

Наша спортсменка Елена Шалыгина из Шымкента стала победительницей в весовой категории 65 кг, по женской борьбе вольного стиля.

Следует отметить, что 11 августа Арли Чонтей (представитель города Шымкент) выиграл весовую категорию 55 кг по тяжелой атлетике.