В поселке Коксаек ЮКО открылся бесплатный магазин «Спасибо»

От
Шуддин Саидов
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В поселке Коксайек Толебийского района Южно-Казахстанской области открылся специальный магазин для малоимущих, в котором нуждающиеся могут взять продукты питания и одежду абсолютно бесплатно.

Магазин работает уже месяц, за это время прилавки буквально завалили товарами народного потребления и продуктами питания.

Продукты всем желающим выдают по суточной норме, в ежедневной корзине молоко, хлеб, сыр, масло, сладости и многое другое. Семьям которые нуждаются в теплой одежде тоже выделили отдельный прилавок, где можно выбрать качественную теплую одежду.

Товары собирают сообща, кто-то приносит одежду, есть и те, кто взял на себя ответственность поставлять каждый день продукты питания. В магазин добра может принести одежду и продукты каждый желающий.

Неподалеку от магазинчика «Спасибо» планируется открыть зону семейного отдыха для детишек. На новогодние каникулы владельцы магазинчика устроили для детишек большой концерт и выставили переносной парк развлечений. И все за спасибо.

Мадина Ермаханбетова, основатель магазина: «Мы сначала хотели просто открыть пункт, думали сделать товары просто ниже себе стоимости. И вот перед Новым годом пришла к нам девочка лет пяти, и попросила передать письмо дедушке морозу. Малышка протянула деньги, 140 тенге… За доставку. У меня сердце сжалось, так почему-то стало обидно… В этот момент все и решилось. Магазин будет бесплатным. Ко мне подключились коллеги, друзья, односельчане и вот теперь мы пытаемся обеспечить всех тех, кто нуждается. К нам уже приезжают из Ленгера, узнают о магазине. Мы теперь планируем расширяться, планируем открыть подобное заведение в Шымкенте…»

В магазине есть и свои сотрудники, которые сортируют принесенные в дар вещи и продукты. В основном люди приносят ношенные вещи, и вот их сейчас приходится сортировать.

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5 Комментариев Включено "В поселке Коксаек ЮКО открылся бесплатный магазин «Спасибо»"

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Maxim Klyuchnikov
Гость
Maxim Klyuchnikov

Спасибо тем, кто открыл такой магазин. Многие нуждаются в помощи и поддержке

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3 часов 1 минута назад
Вячеслав Каюмов
Гость
Вячеслав Каюмов

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ…

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2 часов 27 минут назад
Daniyar Zhan
Гость
Daniyar Zhan

Счастья вам!!!!

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2 часов 6 минут назад
Айгуль Арисланова
Гость
Айгуль Арисланова

Молодцы наши южане самые добрые сердечные люди…

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2 часов 36 секунд назад
Лебедев Александр
Гость
Лебедев Александр

В поселке Коксаек ЮКО открылся бесплатный магазин «Спасибо» — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/XqBaRo1wcB

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49 минут 32 секунд назад
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