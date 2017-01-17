В ЮКО в Крещение спасатели переходят на усиленный режим службы

В Шымкенте, в праздничные для православных христиан дни, спасатели будут работать в усиленном режиме.
Во время празднования Крещения Господня личный состав оперативно-спасательного отряда ДЧС ЮКО КЧС МВД РК в период с 18 по 20 января будет переведен на усиленный вариант несения службы.
Будет организовано круглосуточное дежурство в местах, для купания:
в Шымкенте — у истоков реки Кошкараты,
в селе Коксаек (бывшая Георгиевка) — в месте расположения родника,
в городе Шардаре.
Не смотря на ежегодное проведение купания , спасатели напоминают жителям и гостям города Шымкент об элементарных правилах безопасности:
-Купаться только строго в оборудованных местах;
-Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
-Запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
-При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки;
-Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
-Необходимо оценить свои возможности и состояние здоровья перед купанием.
Главный спасатель ГУ «ОСО ДЧС ЮКО (г. Шымкент) КЧС МВД РК» П. Вишенин
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