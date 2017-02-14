Дело РЭО: приговор экс-майору полиции оставлен в силе

Коллегия по уголовным делам областного суда оставила в силе приговор в отношении экс-майора полиции, 37-летнего Бахытжана Ержанова.

Занимая пост старшего государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) административной полиции, Ержанов долгое время регистрировал автомобили, незаконно ввезенные в Казахстан из-за рубежа, не прошедшие таможенные процедуры.

В общей сложности следствие выявило 54 автотранспортных средств прошедших незаконную регистрацию, что повлекло ущерб государству на общую сумму 226 127 549 (двести двадцать шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот сорок девять) тенге.

В декабре 2016 года Аль-Фарабийским районым судом Ержанов был признан виновным по ст. 307 ч.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорен к 4 годам лишения свободы общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком до 5 лет. Приговор вступил в законную силу.

Дело РЭО в Шымкенте считается одним из самых громких разоблачений 2016 года. «На протяжении длительного времени на системной основе сотрудники УАП ДВД ЮКО, злоупотребляя должностными полномочиями, занимались вымогательством денежных средств у граждан за оказание услуг при обращении в регистрационно-экзаменационные отделы. Должностные лица установили незаконный «прайс-лист» на все виды оказываемых РЭО услуг», — сообщили в Нацбюро.

В антикоррупционном ведомстве назвали расценки: так, регистрация контрабандных автомобилей, по информации Нацбюро, стоила от трех до 3,5 тысячи долларов США, незаконная выдача водительских удостоверений — от 35 до 41 тысячи тенге, а незаконное оформление техпаспортов обходилось гражданам в сумму от 10 до 100 тысяч тенге. Стоимость выдачи престижных госномеров составляла от 30 тысяч тенге до 10 тысяч долларов США.

В Национальном бюро по противодействию коррупции назвали предполагаемого лидера преступной группировки из числа сотрудников Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

«ОПГ насчитывала более 15 сотрудников полиции, а руководил ее деятельностью начальник РЭО УАП ДВД ЮКО А. Жаппаров», — сообщили в Нацбюро.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Нацбюро, были задержаны начальник РЭО УАП полковник полиции А. Жаппаров, госавтоинспекторы УАП, майоры полиции А. Ботабеков, А. Джанабаев, Н. Карынбаев и Т. Боранбаев, полковник полиции А. Байсары, капитан полиции Н. Абатов. Также были задержаны начальник РЭО Махтааральского района ЮКО подполковник полиции С. Агабеков, начальник РЭО Сайрамского района майор полиции Н. Куанышбаев, начальник РЭО Байдибекского района майор полиции Н. Абдиганиев. Кроме того, задержаны криминалист управления оперативной криминалистики А. Султанов, а также граждане М. Абдирахманов, Г. Ахмедов, К. Алдияров, Д. Аяпбеков и Р. Алиев. Все эти лица с санкции суда заключены под стражу.

Начальники РЭО Сарыагашского района Б. Ешанкулов, РЭО Туркестана М. Турегельдиев и госавтоинспектор РЭО Махтааральского района Б. Жанибеков находятся в розыске. В целях возмещения нанесенного подозреваемыми ущерба арестованы автотранспортные средства, земельные участки, дома, квартиры и офисные помещения.

В антикоррупционном ведомстве сообщили о том, что члены ОПГ с целью избежать ответственности пытались подкупить сотрудников Нацбюро. В частности, по информации борцов с коррупцией, в ходе следственных мероприятий, имитирующих преступную деятельность, зафиксированы неоднократные факты дачи полицейскими взяток представителям Нацбюро на сумму 47 тысяч долларов.

Занимавший на тот момент пост председателя Нацбюро по противодействию коррупции глава Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров назвал дело шымкентского РЭО одним из самых громких разоблачений года.

Данил Шемратов