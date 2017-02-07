Полицейский Шымкента помог пожилому человеку в сложной ситуации

На редакционный WhatsApp читатель прислал трогательное видео: полицейский помогает аксакалу, который, судя по всему, не смог ехать по заснеженному тротуару.

Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца…

Нам, в редакции, показалось, что поступок был от души.

А, вообще, будьте внимательными к своим пожилым родственникам!

Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями:

— Напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите листки с информацией в карманы одежды;

— Контролируйте время прогулок пожилых родственников;

— По-возможности, сопровождайте пожилых людей на прогулках и при иных перемещениях за пределы места их проживания.