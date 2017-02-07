Полицейский Шымкента помог пожилому человеку в сложной ситуации

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На редакционный WhatsApp читатель прислал трогательное видео: полицейский помогает аксакалу, который, судя по всему, не смог ехать по заснеженному тротуару.

Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца…
Нам, в редакции, показалось, что поступок был от души.

А, вообще, будьте внимательными к своим пожилым родственникам!
Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями:
— Напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите листки с информацией в карманы одежды;
— Контролируйте время прогулок пожилых родственников;
— По-возможности, сопровождайте пожилых людей на прогулках и при иных перемещениях за пределы места их проживания.

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1 Комментарий Включено "Полицейский Шымкента помог пожилому человеку в сложной ситуации"

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пил@дос
Гость
пил@дос

Думаю на Западе это в порядке вещей (ни кто не обратил бы и внимание на подобный случай, у нас же это в дикость,, ни все видать там крохоборы) — за то и они и мы им платим зп*) А так респ жоповцу))

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3 часов 12 минут назад
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