На редакционный WhatsApp читатель прислал трогательное видео: полицейский помогает аксакалу, который, судя по всему, не смог ехать по заснеженному тротуару.
Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца…
Нам, в редакции, показалось, что поступок был от души.
А, вообще, будьте внимательными к своим пожилым родственникам!
Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями:
— Напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите листки с информацией в карманы одежды;
— Контролируйте время прогулок пожилых родственников;
— По-возможности, сопровождайте пожилых людей на прогулках и при иных перемещениях за пределы места их проживания.
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1 Комментарий Включено "Полицейский Шымкента помог пожилому человеку в сложной ситуации"
Думаю на Западе это в порядке вещей (ни кто не обратил бы и внимание на подобный случай, у нас же это в дикость,, ни все видать там крохоборы) — за то и они и мы им платим зп*) А так респ жоповцу))