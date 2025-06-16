Воспитанник детского дома стал полицейским: история Александра Речинского

14 июня в Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 53-го выпуска.

Среди выпускников академии получил свой долгожданный диплом бывший воспитанник центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Шымкент Александр Речинский. До этого в истории Академии из детских домов никто не обучался.

А все началось 7 лет назад, в 2018-м году, когда пришедший на пост новый начальник ДВД полиции по городу Шымкент генерал Е.М. Жумаханбетов взял под свою опеку воспитанников детского дома. Полицейские не просто помогали воспитанникам подарками и угощениями. В детском доме начала работу секции по боксу и рукопашному бою, в которых воспитанников обучали тренеры из числа сотрудников специального отряда быстрого реагирования.

Наряду с этим с детьми проводились спортивные, развлекательные мероприятия, воспитательные мероприятия на правовую тематику и по профилактике правонарушений, интересные встречи, экскурсии на которых дети знакомились с работой полицейских, находили ответы на свои вопросы. Тогда дисциплина воспитанников заметно подтянулась и не осталось никого в списке трудновоспитуемых детей. Именно тогда Саша загорелся мечтой стать полицейским, чтобы защищать людей и помогать им. А еще он хотел стать примером для своих четырех сестренок, которые воспитываются в центре по сей день. Эту мечту помог осуществить генерал Ералы Жумаханбетов.

И сегодня, в такой знаменательный для молодого уже офицера Речинского Александра день, Е.М. Жумаханбетов не мог остаться в стороне, хотя он уже не работал в Шымкенте. Он устроил для Саши настоящий сюрприз. Как позже признался Саша, он очень обрадовался, когда увидел на плацу отца-генерала, а потом увидел еще дорогого сердцу директора – Нурсауле Бегулиевну, а когда подбежали любимые сестренки Владлена, Ангелина и София все смешалось: и удивление и радость. Все происходило быстро, молниеносно и Саша еле сдерживал слезы радости. А после окончания торжественной церемонии генерал пригласил всех на праздничный обед в лучший ресторан Караганды «Тумар», где, как водится, все вместе, по-семейному отпраздновали знаменательное событие.

Этот день надолго останется в памяти Саши и его сестренок. И мы уверенны, что Александр станет достойным полицейским, таким как генерал Е.М. Жумаханбетов!