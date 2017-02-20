Спасатели ЮКО успели доставить к восьмилетней девочке хирурга. В спасательный отряд поступила информация о том, что у малышки подозрение на острый аппендицит. Необходима срочная операция, а в маленьком поселке Актас Байдибекского района нет врача-хирурга.

В условиях снежных заносов добраться к населенному пункту Актас невозможно гражданским автомобилям и машинам скорой медицинской помощи. А состояние девочки, которая еще и имеет инвалидность, становилось все тяжелее.

«19 февраля в 17:50 по распоряжению заместителя начальника ДЧС ЮКО Б. Сопбекова личный состав спасательного отряда в количестве трех человек, 1 единица высоко проходимой техники «Трэкол» выехали в Байдибекский район, н/п «Чаян» для экстренной доставки врачей в населенный пункт Актас», — сообщил руководитель спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК» Павел Вишенин.

В 20:51 спасатели вместе со врачами выдвинулись в поселок « Актас». В 00:28 при нулевой видимости: снег, метель, благодаря высопроходимому автомобилю «Трэкол» специалисты благополучно прибыли в больницу Актас. Хирург, прибывший вместе со спасателями, приступил к операции. В 01:21 врач успешно прооперировал пациентку.