Маленькие супергерои: в Туркестане детей заводят на операцию в костюмах супергероев

«Ты настоящий супергерой»- с такими словами заводят на операцию маленьких пациентов врачи в областной больнице Туркестана, передает OTYRAR.

Дети надевают плащ известных в поп культуре супергероев после чего матери сами ведут ребенка в операционную.

«Операционные медсестры областной детской больницы приняли участие в IV Национальном симпозиуме, объединяющем специалистов по специалистов операционного дела в University Medical Center, приуроченному к профессиональному дню операционной медицинской сестры. И одними из первых переняли показательный опыт Центра сердца UMC, когда на операцию идет маленький пациент в плаще супергероя Бэтмэна и в сопровождении мамы»,-прокомментировали в областной больнице Туркестана.

Специалисты отметили, что такой индивидуальный подход к малышам, поддержка эмоционального состояния, нашли отклик у мам, находящихся по уходу за ребенком. Дети, одетые в костюмы героя, входят в операцию с приподнятое настроение. Данный метод внедряется в передовых странах мира и дает положительные результаты.