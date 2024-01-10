10-месячный ребенок подавился грецким орехом в Шымкенте

26 января 2024 года в реанимационное отделение городской больницы №3 в тяжелом состоянии был доставлен 10-месячный ребенок на машине скорой помощи, передает OTYRAR.

По словам матери малыша, сначала у ребенка появилась одышка, потом он начал синеть.

Младенца госпитализировали в реанимацию. Высококвалифицированную помощь оказали врачи-реаниматологи реанимационного отделения больницы.

Проведена санационная фибробронхоскопия с удалением инородного тела из дыхательных путей.

После интенсивной терапии состояние ребенка стабилизировалось, он продолжает лечение находясь рядом с матерью.