Суррогатное материнство становится все популярнее у казахстанцев.

Бесплодных пар становится все больше, а значит спрос рождает предложение. Все больше женщин хотят стать суррогатными матерями и получить за это материальное вознаграждение.

27-летняя Гульнар стала суррогатной матерью. Женщина попросила не раскрывать ее личность. В прошлом году она родила двух здоровых девочек-двойняшек. Их родителями стала бесплодная пара из Тараза. С заказчиками Гульнар познакомилась через агентство.

«Когда им отдали малышек, они были так счастливы, словами не передать. Я думаю это хорошо хорошим делом, я подарила детей паре которая не могла познать эту радость. И решила свои проблемы с жильем, купила квартиру. Все остались довольны», — говорит Гульнар.

Суррогатное материнство — услуга недешевая, но абсолютно законная. Расценки варьируются от 2,5 до 9 миллионов тенге. Самые высокие цены на свои услуги выставляют женщины, которые уже имеют успешный опыт рождения детей для бесплодных пар.

Если суррогатная мать родит двойню или для родоразрешения врачи выберут тактику кесарева сечения, женщине выплачивают дополнительную компенсацию. При этом заказчики платят сурмаме ежемесячное содержание около 200-250 тысяч тенге.

Еще одна статья затрат — проведение процедуры ЭКО: медицинское обследование, забор генетических материалов заказчиков и подсадка к суррогатной маме обойдется в 1,5-2 миллиона тенге. Позволить себе воспользоваться услугами суррогатной мамы могут не все, но процедура с каждым годом становится все востребованное, спрос рождает предложение. Но стать сурмамой может не каждая женщина.

«Сурмама должна иметь своего ребенка, должна быть рожавшей, у нее не должно быть швов, оперативных вмешательств на ее матку. На момент родов ей не должно быть больше 25 лет, соматически, психически и физиологически она должна быть здоровой. Многие говорят в принципе я здоровая, могу родить, почему бы не оказать помощь тем людям которые этого сделать не могут», — говорит Мадина Кожасбаева, врач гинеколог-репродуктолог высшей категории института репродуктивной медицины.

При этом оставить ребенка себе, суррогатная мама не сможет, даже если захочет. Ведь генетически ребенок не ее. При ЭКО используют яйцеклетку и сперматазоид заказчиков или доноров.

«Родителями являются заказчики, те кто официально нотариально подписали договор и чьи биологические материалы брали. По договоренности ради бога, если супруги заказчики по какой-то причине сами отказываются либо сурмама уговорила», — говорит Сергей Уткин, юрист

Юристы говорят, суррогатное материнство должно быть подкреплено нотариально заверенным договором, в котором прописывают все пункты от подсадки эмбриона, течения беременности до оплаты и даже штрафов. Иначе это будет считаться торговлей детьми, а это уже уголовно наказуемо.